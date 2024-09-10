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Российские военные сообщили о 20 нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15 (два раза), парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 (два раза).

Игнасюк сообщил также, что представители ЦПВС провели гуманитарные акции в трех населенных пунктах в провинциях Латакия, Хасеке и Алеппо, где выдали более 700 продовольственных наборов общим весом 7,5 тонны.

США Сирия Алеппо
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