Шольц посетит Узбекистан 15-16 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 15-16 сентября посетит страну с официальным визитом, сообщила в субботу пресс-служба узбекского лидера.

"В соответствии с программой пребывания в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического, технологического и инвестиционно-финансового партнерства, углублению кооперации с ведущими немецкими компаниями и банками, продолжению активного взаимодействия в сфере трудовой миграции, экологии, образования, здравоохранения, культуры, туризма. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам регионального сотрудничества.

В рамках программы Мирзиеев и Шольц также проведут совместную встречу с деловыми кругами двух стран, добавили в пресс-службе.