Боррель допустил улучшение отношений ЕС и РФ в отдаленной перспективе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что изменения в отношениях Евросоюза с Россией возможны, однако не видит перспектив их улучшения в обозримом будущем, сообщает Euractiv.

"Я не думаю, что возможно мирное соглашение с президентом РФ Путиным в ближайшем будущем", - сказал он в интервью порталу, отвечая на вопрос о вероятности "перезагрузки" отношений с Москвой в случае заключения мирного соглашения об урегулировании на Украине.

"В далеком будущем, в послевоенное время, могут быть какие-то изменения в плане отношений с Россией", - добавил он.

При этом Боррель отметил, что, "поскольку боевые действия, вероятно, продолжатся, едва ли стороны будут вести дела, как прежде, при сложившихся обстоятельствах".

Он уточнил, что продолжение конфликта вокруг Украины является "красной линией" для ЕС.