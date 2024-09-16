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Бывший вице-премьер Киргизии Зилалиев задержан по подозрению в коррупции

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер Киргизии Дуйшенбек Зилалиев задержан по подозрению в коррупции, сообщила в понедельник пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

"Постановлением Первомайского райсуда было удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). В отношении Дуйшенбека Зилалиева применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 4 ноября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зилалиев, а также бывший директор Госагентства геологии и недропользования Киргизии Мелис Сатыбеков были задержаны сотрудниками ГКНБ. Их подозревают в незаконной выдаче лицензий и коррупции.

Зилалиев с августа по ноябрь 2017 года работал на должности вице-премьера Киргизии, после занимал пост председателя Фонда по управлению государственным имуществом.

В конце 2018 года Зилалиев был задержан по обвинению в незаконном обогащении. Он подозревался в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений, когда возглавлял Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Киргизии.

5 октября 2020 года Зилалиев был признан виновным в незаконном обогащении и приговорен Первомайским районным судом Бишкека к девяти годам лишения свободы. В июне 2021 года Верховный суд Киргизии отменил приговор районного суда и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Кроме того, в 2018 году Зилалиев был осужден на три года условно по обвинению в ложном сообщении о минировании в день инаугурации бывшего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в 2017 году.

16 марта 2023 года Зилалиев вновь был задержан по подозрению в мошенничестве и находился под подпиской о невыезде.

Киргизия Дуйшенбек Зилалиев
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