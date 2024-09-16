Поиск

Брат Майкла Джексона скончался в возрасте 70 лет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Брат известного американского поп-исполнителя Майкла Джексона, музыкант Тито Джексон ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщают в понедельник американские СМИ.

По данным друга семьи Джексонов, их бывшего продюсера Стива Мэннинга, музыкант скончался в воскресенье от сердечного приступа. Американские СМИ в свою очередь отмечают, что официальная причина смерти пока не установлена.

Тито, третий из десяти детей в семье Джексонов, был трижды номинирован на премию Grammy в составе семейной музыкальной группы Jackson 5. Группа выпустила десять студийных альбомов, а после переименования в The Jacksons - еще шесть альбомов.

В 2003 году Тито Джексон начал сольную карьеру. Он также продолжал работу в группе с его братьями Джеки и Марлоном.

За четыре дня до кончины перед концертом в Мюнхене Тито Джексон посетил с братьями мемориал Майклу Джексону, скончавшемуся в 2009 году в возрасте 50 лет.

Тито Джексон не дожил ровно месяц до 71-летия.

Майкл Джексон Тито Джексон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Разведка США информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана

Личность подозреваемого в попытке покушения на Трампа идентифицирована

Стрелявший близ гольф-клуба во Флориде человек планировал напасть на Трампа

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });