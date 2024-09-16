Брат Майкла Джексона скончался в возрасте 70 лет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Брат известного американского поп-исполнителя Майкла Джексона, музыкант Тито Джексон ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщают в понедельник американские СМИ.

По данным друга семьи Джексонов, их бывшего продюсера Стива Мэннинга, музыкант скончался в воскресенье от сердечного приступа. Американские СМИ в свою очередь отмечают, что официальная причина смерти пока не установлена.

Тито, третий из десяти детей в семье Джексонов, был трижды номинирован на премию Grammy в составе семейной музыкальной группы Jackson 5. Группа выпустила десять студийных альбомов, а после переименования в The Jacksons - еще шесть альбомов.

В 2003 году Тито Джексон начал сольную карьеру. Он также продолжал работу в группе с его братьями Джеки и Марлоном.

За четыре дня до кончины перед концертом в Мюнхене Тито Джексон посетил с братьями мемориал Майклу Джексону, скончавшемуся в 2009 году в возрасте 50 лет.

Тито Джексон не дожил ровно месяц до 71-летия.