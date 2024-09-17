В США готовы к переговорам с Тегераном только после допуска МАГАТЭ на иранские ядерные объекты

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ирану следует допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если он хочет возобновления международных переговоров по иранскому атому, заявил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Ирану следует прекратить блокировать доступ МАГАТЭ. И только после этого можно будет начинать такого рода обсуждение", - сказал он на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности обсуждать с Западом восстановление соглашения по иранскому атому.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, сменивший Трампа, заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в соглашение. Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, однако они были приостановлены без конкретного результата.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно заявлял, что Тегеран не собирается разрабатывать ядерное оружие.