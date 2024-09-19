Поиск

Замминистра ВВС США обеспокоена ростом ядерного потенциала Китая и России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На фоне совершенствования ядерных сил Китая и России Соединенные Штаты должны ускорить модернизацию систем американских сил стратегического сдерживания, заявила заместитель министра ВВС США Мелисса Далтон на конференции Ассоциации ВВС США.

"Когда мы смотрим на (Китайскую Народную Республику) и ее захватывающую дух модернизацию за последние два десятилетия, мы видим, что сегодня у нее более 500 ядерных боеголовок, что намного превышает предыдущие прогнозы", - отметила она.

По ее словам, в ближайшие годы США ожидают, что количество боеголовок у Китая превысит 1000 единиц.

Россия, как подчеркнула Далтон, также обладает новыми ядерными возможностями, "которые призваны бросить вызов нашим расчетам эскалации".

США Китай ВВС Мелисса Далтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине считают преждевременным называть новые сроки визита миссии МВФ

Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5

Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5
Обострение палестино-израильского конфликта

Саудовский дипломат заявил о максимальной с 1973 года угрозе войны на Ближнем Востоке

Взрывы пейджеров и раций в Ливане унесли жизни 37 человек

Взрывы пейджеров и раций в Ливане унесли жизни 37 человек

Вода дошла до здания парламента в Будапеште из-за разлива Дуная

Глава штаба ВМС США презентовала план действий флота против Китая

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Турции считает, что Израиль вынуждает Иран и "Хезболлу" отвечать на атаки

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков шестого поколения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });