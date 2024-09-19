Замминистра ВВС США обеспокоена ростом ядерного потенциала Китая и России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На фоне совершенствования ядерных сил Китая и России Соединенные Штаты должны ускорить модернизацию систем американских сил стратегического сдерживания, заявила заместитель министра ВВС США Мелисса Далтон на конференции Ассоциации ВВС США.

"Когда мы смотрим на (Китайскую Народную Республику) и ее захватывающую дух модернизацию за последние два десятилетия, мы видим, что сегодня у нее более 500 ядерных боеголовок, что намного превышает предыдущие прогнозы", - отметила она.

По ее словам, в ближайшие годы США ожидают, что количество боеголовок у Китая превысит 1000 единиц.

Россия, как подчеркнула Далтон, также обладает новыми ядерными возможностями, "которые призваны бросить вызов нашим расчетам эскалации".