Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Президент Ирана исключил обогащение урана до необходимого для создания ядерного оружия уровня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник заявил, что его страна будет развивать ядерную программу только в научных и технических целях, а не для создания ядерного оружия, сообщает Associated Press.

"Я думаю, что мы уже много раз говорили, что мы не хотим этого (создания ядерного оружия - ИФ). Мы хотим обеспечить наши технические и научные потребности. Мы не ищем путей для разработки ядерного оружия", - сказал иранский президент.

При этом он указал, что Тегеран никогда не откажется от своей ракетной программы, так как она необходима для сдерживания других сил в регионе.

"Если у нас не будет ракет, то соперники будут бомбить нас, когда захотят, как это происходят в Газе", - подчеркнул он.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, сменивший Трампа, заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в соглашение. Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, однако они были приостановлены без конкретного результата.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно заявлял, что Тегеран не собирается разрабатывать ядерное оружие.

Али Хаменеи Тегеран Иран Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Последние американские военные покинули Нигер

Трамп заявил, что высказывания Байдена и Харрис спровоцировали попытку покушения на него

Трамп заявил, что высказывания Байдена и Харрис спровоцировали попытку покушения на него

Президент Ирана заявил, что Тегеран не поставлял оружия России

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Президент Литвы предложил денонсировать два договора с РФ

Асад и Шойгу обсудили международную безопасность

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });