Президент Ирана исключил обогащение урана до необходимого для создания ядерного оружия уровня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник заявил, что его страна будет развивать ядерную программу только в научных и технических целях, а не для создания ядерного оружия, сообщает Associated Press.

"Я думаю, что мы уже много раз говорили, что мы не хотим этого (создания ядерного оружия - ИФ). Мы хотим обеспечить наши технические и научные потребности. Мы не ищем путей для разработки ядерного оружия", - сказал иранский президент.

При этом он указал, что Тегеран никогда не откажется от своей ракетной программы, так как она необходима для сдерживания других сил в регионе.

"Если у нас не будет ракет, то соперники будут бомбить нас, когда захотят, как это происходят в Газе", - подчеркнул он.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, сменивший Трампа, заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в соглашение. Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, однако они были приостановлены без конкретного результата.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно заявлял, что Тегеран не собирается разрабатывать ядерное оружие.