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В Румынии могут усилить меры безопасности после поджога в здании парламента

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Палате депутатов Румынии могут ужесточить правила входа в здание парламента после произошедшего во вторник инцидента с поджогом, сообщают во вторник румынские СМИ.

"Мы проанализируем инцидент, предпримем необходимые действия и обдумаем, нужны ли дополнительные меры безопасности", - цитируют румынские СМИ председателя нижней палаты парламента Румынии Даниэля Сучиу.

Ранее во вторник мужчина устроил поджог в зоне для посетителей при входе в здание румынского парламента. Пожар оперативно потушили. Мужчине удалось бежать с места происшествия, на данный момент он находится в розыске. Ему может грозить до семи лет тюремного заключения, пишут румынские СМИ.

По данным местных СМИ, более 300 человек было эвакуировано из здания парламента. Пострадавших нет.

Дворец парламента в Бухаресте ежегодно принимает 200-240 тыс. посетителей.

Румыния
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