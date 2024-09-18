Dow и S&P 500 почти не изменились, Nasdaq прибавил 0,2%

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном были стабильны по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,9%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Федрезерв во вторник начал очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года - на 25-50 базисных пунктов с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

Акции Microsoft Corp. подорожали на 0,9% по итогам торгов во вторник. Софтверный гигант объявил о повышении квартальных дивидендов на 10%, до $0,83 на акцию, с $0,75 и о запуске новой программы выкупа своих акций в объеме до $60 млрд, которая не имеет конкретного срока завершения и может быть прекращена в любое время.

Котировки бумаг Intel Corp. повысились на 2,7% на новостях о том, что компания будет выпускать кастомные ИИ-чипы для AWS. Капитализация Amazon.com Inc., которой принадлежит облачная платформа и которая объявила об упрощении структуры управления и возврату к офисной пятидневке, выросла на 1,1%.

Цена акций Zillow Group поднялась на 0,4%. Wedbush улучшил рейтинг бумаг владельца популярного в США сайта недвижимости до "выше рынка" с "нейтрального уровня" и поднял их прогнозную цену.

Steel Dynamics нарастила капитализацию на 3,1%, несмотря на то, что сталелитейная компания ожидает снижения прибыли в третьем квартале как в годовом, так и в квартальном сопоставлении.

Бумаги конкурирующей Nucor Corp. подешевели на 0,6%. Компания прогнозирует падение чистой прибыли в третьем квартале и скорректированную прибыль ниже ожиданий аналитиков.

Oracle Corp. потеряла 1,7% рыночной стоимости, хотя аналитики Melius Research повысили прогнозную цену ее акций более чем на 35%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник понизился на 0,04% и составил 41606,18 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,03% - до 5634,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,2% и составил 17628,06 пункта.