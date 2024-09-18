В Армении сообщили о пресечении подготовки к захвату власти

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении заявил, что раскрыл подготовку к захвату власти, возбуждены уголовные дела против пяти граждан республики и двух бывших жителей Нагорного Карабаха.

По версии СК, подозреваемые в сотрудничестве с другими лицами, личности которых пока не установлены, за ежемесячную выплату около 220 000 российских рублей в течении 2024 года вербовали граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха "под предлогом прохождения трехмесячной подготовки в Российской Федерации с целью ознакомления с новыми видами тяжелого вооружения, обучения навыкам его применения, а по возвращении в Армению - несения боевого дежурства".

Завербованные разными группами переправлялись в Ростов-на-Дону, затем - на одну из военных баз, где с ними велась боевая подготовка по ведению боя на закрытой территории, внутри здания.

"В дальнейшем им сообщили, что цель учений - захват власти в Армении, некоторые из завербованных лиц отказались от участия в озвученной цели, подготовка преступления была раскрыта Службой национальной безопасности", - сообщили в СК.

Трое из семи фигурантов дела задержаны, четверо находятся в розыске.