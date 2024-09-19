ЦБ Бразилии ожидаемо повысил базовую ставку до 10,75%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк Бразилии увеличил базовую процентную ставку SELIC на 25 базисных пунктов до 10,75% годовых.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Решение повысить ставку было принято с учетом устойчивой экономики, давления на рынке труда и увеличения прогнозов для инфляции, отмечается в сообщении центробанка.

ЦБ прогнозирует рост потребительских цен примерно на 4,4% в 2024 году и на 4% в 2025 году, а в начале 2026 года инфляция, как ожидается, замедлится до 3,5%.

Руководство ЦБ отметило, что дальнейшая траектория ставки будет зависеть от инфляции, прогнозов и баланса рисков в бразильской экономике.