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Вода дошла до здания парламента в Будапеште из-за разлива Дуная

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вода в Дунае в четверг достигла критических отметок в Будапеште, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, вода дошла и до здания парламента Венгрии, которое находится неподалеку от набережной.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на пресс-конференции в четверг сказал, что ситуация с высоким уровнем воды в стране остается сложной: "Мы должны сохранять бдительность и после того, как пройдет большая вода, поскольку и затем могут случиться проблемы".

Согласно прогнозам венгерских метеорологов, в ближайшие дни сильных дождей в стране не ожидается. Уровень воды в реках будет снижаться до середины следующей недели.

Сложная паводковая ситуация в Венгрии и ряде других государств Центральной Европы сохраняется с прошлой недели, когда на регион обрушился мощный циклон "Борис", сопровождавшийся ливневыми дождями, которые и вызвали наводнения.

Будапешт Дунай Венгрия
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