Поиск

На севере Италии провели эвакуацию из-за наводнений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Италии из-за наводнений были эвакуированы более 1 тысячи жителей северной области Эмилия-Романья, сообщает ANSA cо ссылкой на данные местных властей.

Из-за ливней реки Сенио и Ламоне в провинции Равенна вышли из берегов. В некоторых районах северной Италии ливни привели к возникновению оползней. Наиболее сложная ситуация сложилась в провинциях Болонья, Равенна, Форли-Чезена и Римини.

В ночь на четверг в области Эмилия-Романья приостановили движение поездов.

В четверг ливни также пришли и в область Марке на адриатическом побережье Италии. В ее административном центре Анконе большинство улиц пришлось перекрыть из-за затоплений.

В связи с неблагоприятными погодными условиями школы в ряде северных провинций остаются закрытыми.

Рим Эмилия-Романья Равенна Италия Римини Марке
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине считают преждевременным называть новые сроки визита миссии МВФ

Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5

Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5
Обострение палестино-израильского конфликта

Саудовский дипломат заявил о максимальной с 1973 года угрозе войны на Ближнем Востоке

Взрывы пейджеров и раций в Ливане унесли жизни 37 человек

Взрывы пейджеров и раций в Ливане унесли жизни 37 человек

Вода дошла до здания парламента в Будапеште из-за разлива Дуная

Глава штаба ВМС США презентовала план действий флота против Китая

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Турции считает, что Израиль вынуждает Иран и "Хезболлу" отвечать на атаки

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков шестого поколения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });