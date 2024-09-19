На севере Италии провели эвакуацию из-за наводнений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Италии из-за наводнений были эвакуированы более 1 тысячи жителей северной области Эмилия-Романья, сообщает ANSA cо ссылкой на данные местных властей.

Из-за ливней реки Сенио и Ламоне в провинции Равенна вышли из берегов. В некоторых районах северной Италии ливни привели к возникновению оползней. Наиболее сложная ситуация сложилась в провинциях Болонья, Равенна, Форли-Чезена и Римини.

В ночь на четверг в области Эмилия-Романья приостановили движение поездов.

В четверг ливни также пришли и в область Марке на адриатическом побережье Италии. В ее административном центре Анконе большинство улиц пришлось перекрыть из-за затоплений.

В связи с неблагоприятными погодными условиями школы в ряде северных провинций остаются закрытыми.