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В МИД РФ предостерегли Молдавию от шагов, которые могут привести к участию в украинском конфликте

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Москва призывает руководство Молдавии отказаться от шагов, которые могут превратить эту страну в участника конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство Молдавии продолжает безответственные игры, способные привести к трагическим последствиям в вопросах безопасности. Недавно появилась информация о планах Румынии перенаправить в Молдавию для последующего размещения на аэродроме Маркулешты полученную Бухарестом мобильную станцию по техническому обслуживанию истребителей F-16", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что эксперты расценивают эту информацию как "еще одно подтверждение того, что в Кишиневе готовят почву для предоставления аэродромной инфраструктуры Молдавии для размещения самолетов, передаваемых Западом для нужд Вооруженных сил Украины".

"Одновременно активно идет процесс милитаризации Молдавии, в который вовлечен целый ряд западных государств, включая Германию, Францию, Польшу, страны Прибалтики. В очередной раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Кишинев Мария Захарова Молдавия Украина
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