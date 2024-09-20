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Италия отправит Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Италия намерена вскоре передать Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

"Мы отправим SAMP/T для защиты больниц, школ, университетов", - приводят западные СМИ слова министра.

В то же время он время заверил, что "защита Украины не означает", что ситуация может привести к мировой войне.

В июне стало известно, что Италия готовится поставить Украине второй ЗРК SAMP/T. В августе Таяни говорил, что в Риме не намерены разрешать Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России. Министр заявил, что Италия отправляла в основном оборонительное вооружение. По его словам, итальянские военные готовят для передачи Украине батарею ЗРК SAMP/T.

Ранее на этой неделе глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что ВС Италии заказали себе еще 10 ЗРК SAMP/T.

Италия Украина
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