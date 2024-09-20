Raiffeisen заключил соглашение о продаже дочернего банка в Белоруссии инвестору из ОАЭ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Raiffeisen Bank International AG (RBI) подписал соглашение с инвестором из ОАЭ - Soven 1 Holding Limited о продаже ему 87,74%-й доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях, говорится в пресс-релизе RBI.

Закрытие сделки, которую еще должны одобрить регулирующие органы, ожидается в четвертом квартале 2024 года.

С завершением этой сделки RBI покинет белорусский рынок и, тем самым, упростит свою операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе, отмечается в сообщении.

Сделка может повлечь за собой убытки для группы RBI в размере около 300 млн евро в результате разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью Приорбанка. На момент закрытия сделки ожидается негативное влияние на уровне 500 млн евро на консолидированную прибыль группы. Тем не менее, это не окажет влияния на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы RBI, говорится в сообщении.

Приорбанк действует в Белоруссии с конца 1989 года, с 2003 года работает в составе группы RBI. Входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов.