Арабский инвестор белорусского Приорбанка намерен выкупить госпакет его акций

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Компания Soven 1 Holding (ОАЭ), мажоритарный акционер белорусского Приорбанка, планирует выкупить акции кредитной организации у государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Это решение принято на собрании акционеров Приорбанка 28 мая. Детали будущей сделки в банке не уточнили. Государственному комитету по имуществу принадлежат 6,31% акций банка.

"Иные вопросы касательно деталей сделки не относятся к компетенции правления банка. При необходимости мы дополнительно проинформируем о ходе сделки", - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2024 года Raiffeisen Bank International AG (RBI) завершил сделку по продаже 87,74%-й доли в Приорбанке компании Soven 1 Holding. С завершением сделки RBI покинул белорусский рынок.

Приорбанк действует в Белоруссии с конца 1989 года, с 2003 года работал в составе группы RBI. Входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов.