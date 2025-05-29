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Арабский инвестор белорусского Приорбанка намерен выкупить госпакет его акций

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Компания Soven 1 Holding (ОАЭ), мажоритарный акционер белорусского Приорбанка, планирует выкупить акции кредитной организации у государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Это решение принято на собрании акционеров Приорбанка 28 мая. Детали будущей сделки в банке не уточнили. Государственному комитету по имуществу принадлежат 6,31% акций банка.

"Иные вопросы касательно деталей сделки не относятся к компетенции правления банка. При необходимости мы дополнительно проинформируем о ходе сделки", - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2024 года Raiffeisen Bank International AG (RBI) завершил сделку по продаже 87,74%-й доли в Приорбанке компании Soven 1 Holding. С завершением сделки RBI покинул белорусский рынок.

Приорбанк действует в Белоруссии с конца 1989 года, с 2003 года работал в составе группы RBI. Входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов.

RBI Raiffeisen Bank ОАЭ Белоруссия Soven 1 Holding Приорбанк Австрия
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