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Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии принял в окончательном чтении законодательный пакет о "Семейных ценностях и защите несовершеннолетних".

Законодательный пакет, принятый парламентом, по заявлению депутатов от парламентского большинства, направлен исключительно против пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Между тем, посольство Великобритании в Тбилиси негативно отреагировало на принятие законопроекта, заявив, что выражает серьезную обеспокоенность принятием законодательного пакета, "который подрывает фундаментальные права человека, в том числе свободу самовыражения и собраний, создает риски дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения Грузии".

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Законодательный пакет был принят вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, отмечается в сообщении.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял в апреле, что для страны недопустима пропаганда ЛГБТ-сообщества, и соответствующий закон обязательно будет принят. "Пропаганда ЛГБТ ведет к серьезным демографическим проблемам, с которыми уже сталкивается Европа. Согласно открытым данным, за последние семь лет в Европе число лиц, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, увеличилось втрое. Эту тенденцию мы не хотим видеть у себя", - сказал Кобахидзе.

Он тогда отметил, что права всех граждан Грузии защищены, но пропаганду ЛГБТ-сообщества власти не допустят.

Европарламент Евросоюз Ираклий Кобахидзе ЛГБТ Тбилиси Грузия
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