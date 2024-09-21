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Байден обсудил с австралийским премьером сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, прошедшей в Уилмингтоне (штат Делавэр) затронули вопросы двустороннего сотрудничества и партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил Белый дом.

Стороны, в частности, "обсудили свои дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой и разделили озабоченность по поводу принудительной и дестабилизирующей деятельности КНР, в том числе в Южно-Китайском море", отмечается в сообщении.

В нем говорится, что Байден и Альбанезе подтвердили важность сотрудничества в рамках AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство и США) "для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Лидеры также обсудили вопросы "поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", помощь Украине, необходимость достижения устойчивого прекращения огня и увеличения гуманитарной помощи населению сектора Газа, сообщили в администрации США.

Австралия Белый дом Байден Энтони Альбанезе Тайваньский пролив Индо-Тихоокеанского регион
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