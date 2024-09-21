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Российский сторожевой корабль завершил визит в Танзанию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Неустрашимый" окончил плановый деловой заход в порт Дар-эс-Салам Объединенной Республики Танзания и продолжает выполнять задачи в Индийском океане, сообщил в субботу Балтийский флот.

"Во время нахождения в иностранном порту экипаж корабля осуществил пополнение запасов воды, топлива и продовольствия, провел технический осмотр судна", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы Балтфлота, в настоящее время сторожевик "Неустрашимый" "вышел в море продолжает выполнение задач в Индийском океане".

Балтийский флот Танзания Неустрашимый Индийский океан
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