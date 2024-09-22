Поиск

Местные выборы проходят в германской федеральной земле Бранденбург

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в 08:00 местного времени (09:00 мск) в воскресенье на местных выборах в федеральной земле Бранденбург в Германии.

Участие в выборах смогут принять 2,1 млн местных жителей.

Основная борьба на этих выборах разыграется между социал-демократами главы правительства Олафа Шольца и ультраправой партией "Альтернатива для Германии".

Ожидается, что избирательные участки закроются в 18:00 местного времени (19:00 мск), однако первые результаты появятся ближе к ночи или даже к утру понедельника.

Альтернатива для Германии Германия Бранденбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человек

Не менее 30 человек человек погибли при взрыве метана на шахте в Иране

Из Ливана за полчаса выпустили по Израилю более 80 реактивных снарядов

Из Ливана за полчаса выпустили по Израилю более 80 реактивных снарядов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" выпустила по Израилю не менее 10 реактивных снарядов

"Хезболла" выпустила по Израилю не менее 10 реактивных снарядов
Военная операция на Украине

Лидеры QUAD призвали к урегулированию украинского конфликта

Лидеры QUAD призвали к урегулированию украинского конфликта

Во Франции объявили состав нового правительства

Во Франции объявили состав нового правительства

Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом

Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом

Представители МАГАТЭ осмотрели последствия атаки ВСУ на подстанцию рядом с ЗАЭС

Что произошло за день: суббота, 21 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });