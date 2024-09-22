Местные выборы проходят в германской федеральной земле Бранденбург

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в 08:00 местного времени (09:00 мск) в воскресенье на местных выборах в федеральной земле Бранденбург в Германии.

Участие в выборах смогут принять 2,1 млн местных жителей.

Основная борьба на этих выборах разыграется между социал-демократами главы правительства Олафа Шольца и ультраправой партией "Альтернатива для Германии".

Ожидается, что избирательные участки закроются в 18:00 местного времени (19:00 мск), однако первые результаты появятся ближе к ночи или даже к утру понедельника.