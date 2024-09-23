Замглавы МИД РФ обсудил с координатором ООН ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и старший координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает в воскресенье сайт постпредства РФ при ООН.

"Собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в условиях продолжения израильской военной операции в секторе. Обсудили усилия Кааг и ее команды, направленные на оказание комплексного гуманитарного содействия нуждающимся и пострадавшим палестинцам, в рамках выполнения соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 2720", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с обеих сторон была подтверждена необходимость скорейшего прекращения огня, освобождения всех насильственно удерживаемых лиц, обеспечения полноценного гуманитарного содействия и реанимирования мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе".

Встреча состоялась 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, добавили в российском постпредстве.