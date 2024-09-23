Вице-спикер парламента Словакии планирует посетить Москву в ноябре

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Национального совета (парламента) Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко намеревается в ноябре посетить Москву, чтобы обсудить с коллегами из Госдумы возможное прекращение транзита российского газа через Украину, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Я хочу поехать в Москву и обсудить эту проблему. У меня есть официальное приглашение от (председателя Госдумы Вячеслава) Володина - это мой большой друг. Я всегда говорил, что хочу хороших отношений с Российской Федерацией. Думаю, я буду в Москве в ноябре", - приводит издание слова Данко.

Политик в беседе с газетой отметил, что в правящей коалиции Словакии возможное прекращение поставок газа в республику воспринимают серьезно.