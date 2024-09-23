Атомная подлодка ВМС США прибыла в южнокорейский Пусан

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка США прибыла в понедельник на крупную военно-морскую базу на юго-востоке Южной Кореи, сообщает "Ренхап".

По данным ВМС, подлодка США "Вермонт" прибыла на военно-морскую базу в Пусане после проведения операций в регионе, чтобы пополнить запасы и обеспечить отдых членам экипажа.

Сообщается, что ВМС Южной Кореи планируют провести "мероприятия по дружественному обмену" с членами экипажа подводной лодки.

Отмечается, что это первый визит подводной лодки в Южную Корею после ее ввода в эксплуатацию в 2020 году.

Прибытие американской подлодки происходит на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове.