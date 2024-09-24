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В Германии усилят меры по обеспечению безопасности политиков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Германии планирует обеспечить дополнительную безопасность ведущих политических деятелей на фоне приближения парламентских выборов, сообщает во вторник Associated Press.

Так, глава Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх заявил о намерении увеличить за два года число приставленных к политикам телохранителей: с 500 до 700. Мюнх объяснил это наличием "как внутренних, так и внешних угроз".

Полиция Германии обеспечивает безопасность ряда политических деятелей, в частности, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, полицейские отвечают за охрану министров, наиболее видных членов парламента ФРГ.

С 2021 года у власти в ФРГ находится коалиция во главе с Шольцем, в нее входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия. Шольц ранее изъявлял желание переизбраться на пост канцлера, однако СДПГ пока не подтвердила его кандидатуру.

Теряющая популярность коалиция Шольца будет противостоять на выборах правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и Христианско-демократическому союзу, представленному правоцентристскими партиями.

Парламентские выборы в Германии назначены на 28 сентября 2025 года.

Германия Олаф Шольц
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