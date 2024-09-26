Канадские консерваторы продолжат попытки вынести вотум недоверия Трюдо

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Канадская Консервативная партия планирует организовать еще два голосования по вопросу доверия либеральному правительству премьера Джастина Трюдо, сообщает BBC.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр, добивающийся проведения досрочных парламентских выборов, осудил депутатов, проголосовавших 25 сентября против вынесения вотума недоверия правительству. В соцсети Х он также раскритиковал Трюдо за "высокие налоги, рост преступности и централизацию власти".

25 сентября Палата общин канадского парламента отклонила инициированный Консервативной партией вотум недоверия правительству Трюдо. Из 338 депутатов 211 человек проголосовали против, и только 120 - за.

Консервативная партия инициировала вотум недоверия в надежде получить поддержку Новой демократической партии, разорвавшей коалиционное соглашение с либералами ранее в сентябре. Однако демократы предпочли все же поддержать на голосовании либеральное правительство Трюдо, опасаясь, что в случае прихода к власти консерваторы могут отменить некоторые меры социальной поддержки. Партия "Квебекский блок" также поддержала либералов, сообщает BBC.

Согласно недавнему опросу, рейтинг одобрения Трюдо упал с 63% в момент его прихода к власти в ноябре 2015 года до 28% в июне этого года, отмечает BBC.

Либеральная партия представлена в парламенте 153 депутатами, Консервативная партия - 119, "Квебекский блок" - 33, Новая демократическая партия - 25.

Очередные парламентские выборы запланированы на 2025 год.