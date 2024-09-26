Великобритания расширила санкции против российских СПГ-проектов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против пяти судов двух компани-операторов, вовлеченных в российские проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ), сообщил сайт британского правительства.

"Великобритания ввела санкции против пяти судов и двух юридических лиц, имеющих отношение к работе в сфере сжиженного природного газа в России", - говорится в заявлении.

Под санкции подпали компании Ocean Speedstar Solutions OPC и White Fox Shipmanagement.

Таким образом, под британские санкции против российского СПГ попали уже 15 судов и юридических лиц, указывается в сообщении.