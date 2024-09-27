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Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства

Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства
Президент США Джо Байден
Фото: Zuma\TASS

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий временное финансирование правительства до 20 декабря во избежание шатдауна, сообщил Белый дом.

Подписанный Байденом акт "предусматривает ассигнования на 2025 финансовый год федеральным агентствам до 20 декабря 2024 года для продолжения проектов и деятельности федерального правительства".

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В США 2024 финансовый год заканчивается 30 сентября, с ним истекает действие текущего бюджета.

Накануне законопроект был одобрен Конгрессом США.

После голосования в Конгрессе Байден, как сообщал Белый дом, поблагодарил обе палаты "за это двухпартийное соглашение и за то, что они избежали дорогостоящего правительственного шатдауна".

"Моя администрация будет работать с Конгрессом, чтобы гарантировать, что средства будут направлены на национальную оборону Америки, ветеранов, пожилых людей, детей и работающие семьи, а также на удовлетворение неотложных нужд американского народа", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента.

Джо Байден Конгресс США
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