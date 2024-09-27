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Число безработных в Германии в сентябре выросло сильнее прогноза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Безработица в Германии в сентябре составила 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Она находится на этом уровне – максимальном с мая 2021 года – уже четвертый месяц подряд.

Количество безработных в Германии в текущем месяце увеличилось на 17 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали рост этого показателя на 13,5 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали повышения на 12 тыс. и сохранения безработицы на прежнем уровне.

Количество открытых вакансий в сентябре составляло 696 тыс., что на 3 тыс. меньше августовского показателя и на 65 тыс. ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Германия
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