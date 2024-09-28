МИД КНР призвал США перестать вводить санкции за позицию Пекина по Украине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтону не следует искажать позицию Китая по украинскому вопросу и вводить необоснованные санкции, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем СЩА Энтони Блинкеном "на полях" Генассамблеи ООН.

"Американская сторона должна прекратить очернять, насаждать и без разбора вводить санкции в отношении Китая, а также прекратить использовать это для создания антагонизма и поощрения конфронтации между лагерями", - приводит слова министра китайский МИД.

Ван И подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому вопросу является открытой, и он всегда настаивал на установлении мира и переговорах, а также прилагает собственные усилия для содействия политическому урегулированию".