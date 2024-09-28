Россия и Буркина-Фасо подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Буркина-Фасо Сергей Лавров и Карамоко Траоре подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.
Подписание состоялась на "полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
После этого министры двух страны провели переговоры.
Ранее в субботу Лавров провел встречу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.
Заседания высокого уровня на ГА ООН проходят с 24 по 30 сентября.