Россия и Буркина-Фасо подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Буркина-Фасо Сергей Лавров и Карамоко Траоре подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

Подписание состоялась на "полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После этого министры двух страны провели переговоры.

Ранее в субботу Лавров провел встречу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.

Заседания высокого уровня на ГА ООН проходят с 24 по 30 сентября.