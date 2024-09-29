Ван И заявил, что КНР играет конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай в урегулировании украинского кризиса играет конструктивную роль, убеждает заинтересованные стороны решить проблемы мирным путем.

"Что делает Китай, так это играет конструктивную роль, оказывает посреднические услуги, убеждает в необходимости установления мира и содействует переговорам, он не подливает масла в огонь и не использует возможность для получения прибыли", - приводит МИД КНР в воскресенье слова министра во время выступления на сессии Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, "украинский кризис по-прежнему трудно разрешить". Крайне важно не допустить разрастания боевых действий, эскалации, чтобы способствовать скорейшему охлаждению ситуации.

Ван И отметил, что в ходе текущей сессии Генассамблеи Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга учредили группу "Друзья мира", целью которой является достижение консенсуса в отношении политического урегулирования кризиса.