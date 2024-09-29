Президент Латвии сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эдгар Ринкевич получил переломы правого запястья и пальцев левой руки, упав с велосипеда, сообщил советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис.

Как отметил Дрегерис, травма не повлияет на работу президента, он может писать и подписывать документы. В повестке дня на следующую неделю изменений не планируется.

Травма была получена в субботу во время велопробега на участке Олайне-Далбе-Олайне. 29 сентября Ринкевич обратился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи диагностировали переломы и наложили гипсовую повязку.

В соцсетях Ринкевич отметил, что его велосезон закончен. "Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и персоналу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту", - написал президент.