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Мишустин примет участие в сессии Евразийского экономического форума в Ереване

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 1 октября в Ереване, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ) на тему "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения 4 свобод".

"В ходе заседания главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах", - говорится в сообщении.

Главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года, отметили в пресс-службе.

Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости.

Ереван Михаил Мишустин Евразийский экономический союз
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