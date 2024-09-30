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Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Dow обновил рекорд

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономическую статистику и новости компаний.

Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев также увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%. В июле доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,5%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. Рост в годовом выражении составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре повысился до 70,1 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индекс обновил максимум с апреля. Предварительно сообщалось о росте до 69 пунктов, а эксперты ожидали пересмотра оценки до 69,3 пункта.

Дефицит внешней торговли товарами в Штатах в августе сократился до минимальных с марта $94,3 млрд по сравнению с пересмотренными вверх $102,8 млрд месяцем ранее, по предварительным официальным данным. Рынок в среднем ожидал отрицательное сальдо на уровне $99,4 млрд.

Акции Boeing Co. подорожали на 1,1% по итогам торгов в пятницу после новостей о возобновлении ее переговоров с Международной ассоциацией машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), члены которой бастуют с 13 сентября.

Капитализация Bristol Myers Squibb повысилась на 1,6% благодаря одобрению ее препарата от шизофрении Cobenfy в США. Компания утверждает, что он воплощает в себе первый новый фармакологический подход к лечению этого заболевания за последние 30 лет. Citigroup в августе прогнозировала "пиковые продажи" этого препарата в $7,5 млрд.

Стоимость бумаг производителя серверов Super Micro Computer увеличилась на 4,3% в преддверии объявленного в прошлом месяце сплита в соотношении 10 к 1, который состоится в понедельник.

Costco Wholesale, оператор крупнейшей в Штатах сети клубных магазинов-складов, сократила рыночную стоимость на 1,8%. Компания в минувшем финквартале увеличила чистую прибыль на 9%, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Капитализация Vail Resorts уменьшилась на 3,9%. Оператор горнолыжных курортов в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистый убыток более чем на 36%, хуже ожиданий.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,33% и составил рекордные 42313 пунктов.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,13% - до 5738,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,39% и составил 18119,59 пункта.

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