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Байден встревожен сообщениями о планах Израиля начать наземную операцию в Ливане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что всерьез обеспокоен сообщениями о том, что израильская армия может в ближайшее время провести неземную операцию против движения "Хезболла" на территории Ливана.

"Я переживаю сильнее, чем вы, возможно, думаете. И я буду доволен, если они остановятся", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях о подготовке Израилем подобного наступления.

"Нам нужен режим прекращения огня, сейчас же", - подчеркнул он.

The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что правительство Израиля сообщило администрации президента США о намерении в скором времени провести ограниченную по масштабам наземную операцию в Ливане. Целью операции станет зачистка инфраструктуры "Хезболлы" на границе.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

Хроника 07 октября 2023 года – 30 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль Ливан США Хезболла
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