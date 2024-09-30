Байден встревожен сообщениями о планах Израиля начать наземную операцию в Ливане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что всерьез обеспокоен сообщениями о том, что израильская армия может в ближайшее время провести неземную операцию против движения "Хезболла" на территории Ливана.

"Я переживаю сильнее, чем вы, возможно, думаете. И я буду доволен, если они остановятся", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях о подготовке Израилем подобного наступления.

"Нам нужен режим прекращения огня, сейчас же", - подчеркнул он.

The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что правительство Израиля сообщило администрации президента США о намерении в скором времени провести ограниченную по масштабам наземную операцию в Ливане. Целью операции станет зачистка инфраструктуры "Хезболлы" на границе.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".