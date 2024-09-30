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WP сообщила о намерении Израиля скоро начать наземную операцию в Ливане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Израиля проинформировало администрацию президента США Джо Байдена о намерении в скором времени провести ограниченную по масштабам наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана, сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что планируемая Израилем кампания будет менее масштабной, чем военная операция в Ливане в 2006 году. Тот конфликт продлился около месяца. Целью новой операции Израиля станет зачистка инфраструктуры "Хезболлы" на границе.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что военный спецназ Израиля провел небольшие, имеющие узкие задачи рейды на юг Ливана.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

Хроника 07 октября 2023 года – 30 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла США
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