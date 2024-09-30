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Берлин сокращает штат сотрудников дипмиссий в Бейруте, Тель-Авиве и Рамаллахе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - МИД Германии в понедельник объявил о сокращении дипломатического штата в Бейруте, Тель-Авиве и Рамаллахе, связал эту меру с осложнившейся ситуацией в регионе.

По словам представителя германского внешнеполитического ведомства Себастиана Фишера, которого цитирует агентство EFE, министерство повысило уровень соблюдения мер безопасности в этих трех дипломатических представительствах, эти меры, в частности, предусматривают вывод родственников дипломатов и сокращение числа работающих в них сотрудников.

"Ряд наших коллег уже покинули Бейрут коммерческими рейсами на выходных, и сейчас мы оказываем содействие тем, кто хочет покинуть Ливан", - сказал Фишер на пресс-конференции в Берлине, отметив в то же время, что речи об эвакуации не идет.

Израиль уже две недели активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб лидер движения Хасан Насралла и другие представители его руководства.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Ливан Хезболла Германия Израиль
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