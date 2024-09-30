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Израильские военные обстреливают приграничную территорию Ливана

Поступают сообщения об израильских военных на ливанской территории

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Израильская артиллерия ведет огонь по приграничной территории Ливана в районе населенного пункта Аль-Ваззани (провинция Эн-Набатия), сообщают в понедельник вечером ливанские и европейские СМИ.

По их данным, это может свидетельствовать о скором старте израильской сухопутной операции в ливанских приграничных районах.

При этом, некоторые СМИ утверждают, что в районе Аль-Ваззани уже действуют израильские военные - спецназ и инженерные части.

Официальных подтверждений этих данных не поступало.

Ранее в американском Госдепартаменте сообщили, что Израиль поделился с США планами по проведению ограниченной по масштабам операции против "Хезболлы" на территории Ливана.

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"Они проинформировали нас о нескольких операциях. На данный момент они сказали, что это будут ограниченные операции, сфокусированные на объектах инфраструктуры "Хезболлы" рядом с израильской границей", - заявил во время брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что по ее данным бойцы израильского армейского спецназа провели серию очень ограниченных по масштабам рейдов на юге Ливана в преддверии возможной израильской операции на территории этой страны.

Согласно ее информации, военные проводили такие операции в течение последних месяцев, чтобы "собрать разведданные и получить представление о военных возможностях "Хезболлы".

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