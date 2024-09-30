Госдеп подтвердил получение от Израиля данных о планируемой в Ливане операции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Израиль действительно поделился с США планами по проведению ограниченной по масштабам операции против "Хезболлы" на территории Ливана, сообщил в понедельник представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Они проинформировали нас о нескольких операциях. На данный момент они сказали, что это будут ограниченные операции, сфокусированные на объектах инфраструктуры "Хезболлы" рядом с израильской границей", - сказал он во время пресс-брифинга.

При этом Миллер отметил, что не будет ничего говорить о "времени, цели и темпе" планируемых операций.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что Израиль может начать операцию против "Хезболлы" в ближайшее время. Также, по некоторым данным, военный спецназ Израиля провел небольшие, имеющие узкие задачи, рейды на юг Ливана.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.