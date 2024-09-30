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"Хезболла" заявила о готовности к отражению наземной операции Израиля в Ливане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" сможет дать отпор израильским войскам, если они начнут сухопутную операцию в Ливане, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касем.

"Сражение может продлится долго, и мы не ограничены в вариантах действий. Мы готовы, если вражеская армия вторгнется по земле, силы сопротивления готовы к наземным сражениям", - приводит его слова ливанский телеканал LBCI.

Касем заверил, что Израилю не удастся вывести из строя военный потенциал "Хезболлы", а у лидеров движения есть заместители, а также резервные силы.

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Касем выразил соболезнования в связи с гибелью от удара Израиля лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и опроверг информацию израильской стороны о том, что на встрече руководства движения, которую атаковал Израиль, присутствовали 20 высокопоставленных командиров. Он отметил, что "Хезболла" скоро изберет нового генсека. "Победа - наша, нам нужно немного терпения", - подытожил Касем

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может предпринять наземную операцию в Ливане на этой неделе, при подготовке к ней израильский спецназ не раз проникал на ливанскую территорию.

Обстановка на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. С начала прошлой недели ЦАХАЛ активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

В пятницу израильские ВВС нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.

Хезболла Ливан Израиль
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