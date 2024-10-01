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Пять человек погибли после удара Израиля по лагерю беженцев в Ливане

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере пять человек погибли в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев Айн-аль-Хильва недалеко от города Сидон на юге Ливана рано утром во вторник, сообщает Al Mayadeen.

По данным телеканала, целью удара был высокопоставленный командир палестинского движения ФАТХ Мунир Макда. По словам палестинского источника Al Mayadeen, покушение не удалось.

Тем временем саудовский новостной канал Al Hadath сообщает, что высокопоставленный командир ФАТХ был ранен.

Это первый удар Израиля по лагерю беженцев в Ливане с октября прошлого года.

Ливан лагерь беженцев Израиль ФАТХ Мунир Макда
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