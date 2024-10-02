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Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Лаосе на следующей неделе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров посетит Лаос 11 октября для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 октября во Вьентьяне (Лаос) министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что саммит ВАС будет посвящен вопросам регионального развития "с прицелом на укрепление взаимосвязанности", планируется также обсудить вызовы безопасности, с которыми сталкивается восточноазиатский регион.

"Россия неизменно выступает за углубление многоаспектного прикладного сотрудничества с АСЕАН, именно такой подход лежит в основе всех российских предложений на площадке ВАС", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, среди таких тем - эпидемиологическая безопасность, вопросы волонтерства и развития отдаленных территорий.

"В ходе пребывания в Вьентьяне министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами", - сказала она.

МИД РФ Лаос Сергей Лавров
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