Французский премьер обязался гарантировать финансирование зимней Олимпиады-2030

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье подписал гарантийное письмо на финансирование проведения зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах, сообщил в среду телеканал BFMTV.

"Я подтверждаю, что беру на себя обязательство гарантировать финансирование любого возможного бюджетного дефицита организационного комитета Олимпийских игр", - заверил глава правительства в письме, с которым ознакомился телеканал.

"Это ожидалось, это теперь реальность", - прокомментировал BFMTV.

Французские Альпы были утверждены как место организации XXVI зимней Олимпиады, которую планируется провести с 8 февраля по 24 февраля 2030 года.

В борьбе за право проведения этих игр Франция опередила Швецию и Швейцарию.

Барнье вместе с прославленным горнолыжником Жан-Клодом Килли возглавлял оргкомитет XVI зимних Олимпийских игр 1992 года в савойском Альбервиле.