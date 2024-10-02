Банк "Зенит" сообщил о двойном списании средств клиентов из-за ошибки на стороне банка-эквайера

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Клиенты банка "Зенит" столкнулись с двойным списанием средств по платежам из-за ошибки на стороне банка-эквайера, сообщила пресс-служба финучреждения.

"Мы фиксируем обращения об ошибочном повторном списании средств не по вине банка "Зенит". Причина сложившейся ситуации – ошибка со стороны банка-эквайера (банк, через терминал которого проводилась оплата картой в торговой точке). Он ошибочно осуществил повторные списания по уже проведенным ранее операциям, и пострадали клиенты нескольких банков", - говорится в сообщении.

"Зенит" работает над ускорением возврата клиентам ошибочно списанных средств.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам второго квартала 2024 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".