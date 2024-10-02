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Премьер Ливана призвал к срочному прекращению огня между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в среду заявил, что Израилю и движению "Хезболла" необходимо срочно прекратить боевые действия.

"Срочно нужно прекращение огня", - приводят ближневосточные СМИ слова Микати.

"Прекратите боевые действия. Нам не нужно больше крови. Нам не нужно больше разрушений", - отметил премьер.

Он отметил, что дипломатическое завершение этого конфликта стало бы "выигрышным" как для Израиля, так и Ливана.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру ливанского шиитского движения "Хезболла".

Во вторник ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ Бейрут
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