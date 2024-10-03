Фондовые индексы США незначительно выросли по итогам торгов

Нью-йоркская фондовая биржа Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в небольшом плюсе.

Трейдеры заняли осторожную позицию на фоне общего спада интереса к риску на мировых рынках из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы также продолжают следить за забастовкой портовых работников на Атлантическом побережье США.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что подъем цен на нефть из-за угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем, а также забастовка докеров приведут к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 143 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на 103 тыс. Несмотря на ускорение темпов роста, они остаются ниже 200 тыс. шестой месяц подряд, что говорит о существенном охлаждении рынка труда, отмечает Market Watch.

Уверенный рост по итогам торгов в среду показали акции Broadcom Inc. (+1,9%), Nvidia Corp. (+1,6%), Netflix Inc. (+0,7%).

Котировки бумаг сланцевых производителей Marathon Oil, APA Corp. и Occidental Petroleum увеличились соответственно на 1,2%, 0,4% и на 0,4% на фоне подъема цен на нефть.

Бумаги ExxonMobil Corp. подорожали на 1,3%, Chevron Corp. - на 0,8%.

Акции Nike Inc. подешевели на 6,8% на слабой отчетности компании. Американский производитель спортивных товаров зафиксировал снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале на 28%, выручки - на 10%. Главный финансовый директор Nike Мэтью Френд заявил, что компания отзывает долгосрочный прогноз и до конца текущего фингода будет давать только прогнозы на квартал. Во втором финквартале ожидается падение выручки на 8-10%.

Капитализация Tesla Inc. снизилась на 3,5% после публикации компанией данных о поставках электромобилей за третий квартал, несмотря на то, что они оказались чуть лучше ожиданий рынка. Tesla увеличила поставки на 6,4% относительно того же периода прошлого года - до 462,89 тыс. электромобилей (консенсус-прогноз рынка - 462 тыс. автомобилей).

Рыночная стоимость Conagra Brands упала на 8,1%. Производитель готовых продуктов питания увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 46%, однако скорректированный показатель, а также выручка не оправдали прогнозов рынка.

Акции Joby Aviation Inc. взлетели в цене на 27,9%. Разработчик электрических аэротакси сообщил, что японская Toyota Motor Co. инвестирует в него $500 млн.

Бумаги Ciena Corp. подорожали на 7,4%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий объявил о запуске новой программы обратного выкупа акций на $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 39,55 пункта (0,09%) и составил 42196,52 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,79 пункта (0,01%) - до 5709,54 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 14,76 пункта (0,08%) и составил 17925,12 пункта.