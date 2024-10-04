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Минюст США объявил об изъятии 41 домена, якобы связанного с спецслужбами РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американское министерство юстиции объявило о выдаче ордера на изъятие 41 домена, якобы используемого "агентами российских спецслужб и их доверенными лицами для совершения киберпреступлений в США".

"Сегодняшнее изъятие 41 интернет-домена отражает киберстратегию министерства юстиции в действии - использование всех инструментов для противодействия злоумышленникам, спонсируемым государством, и сдерживания их действий в киберпространстве", - приводятся слова заместителя генпрокурора США Лизы Монако в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Согласно нему, изъятые домены использовались хакерами, принадлежащими к Callisto Group, якобы связанной с ФСБ России, для "получения несанкционированного доступа к компьютерам и учетным записям электронной почты правительства США и других жертв и кражи с них ценной информации".

Минюст утверждает, что Callisto Group была нацелена среди прочего на американские компании, бывших сотрудников разведывательного сообщества США, бывших и нынешних сотрудников Пентагона и Госдепа, американских военных подрядчиков и сотрудников министерства энергетики.

В заявлении отмечается, что Минюст действовал одновременно с гражданским иском компании Microsoft по ограничению доступа к 66 интернет-доменам, используемым теми же лицами.

"Наши усилия по предотвращению кражи информации преступными группировками, спонсируемыми государством, неустанны, и мы продолжим нашу работу в этой области с партнерами, которые разделяют наши общие цели", - заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт.

Минюст США Microsoft Callisto Group ФСБ РФ домены
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