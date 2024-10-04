Samsung начала производство новых накопителей для ПК с технологиями ИИ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель чипов памяти, приступила к массовому производству новых твердотельных накопителей (SSD), предназначенных для персональных компьютеров со встроенными технологиями искусственного интеллекта.

Как говорится в сообщении компании, накопитель модели PM9E1 станет "оптимальным решением для компьютеров, поддерживающих ИИ" благодаря высокой скорости передачи данных и энергоэффективности, увеличенной более чем на 50% по сравнению с предыдущими версиями.

Скорость последовательного чтения и записи информации в новой модели SSD более чем в два раза превышает показатели устройств предыдущего поколения и составляет более 13 ГБ/с.

Samsung будет выпускать накопители объемом памяти до 4 ТБ, поскольку сгенерированный ИИ-контент требует много места для хранения данных.

Американская Intel прогнозирует, что в 2024 году мировые поставки персональных ИИ-компьютеров составят 40 млн единиц, а их доля на рынке ПК к 2027 году составит около 60%.

Акции Samsung Electronics подешевели на 1,1% на торгах в Сеуле в пятницу. С начала года капитализация компании упала на 22,8%.